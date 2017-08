‘Guardiola klopt aan bij Barça voor hereniging met voormalige oogappel’

Josep Guardiola is nog steeds bezig om zijn selectie te versterken en volgens Onda Cero probeert de Spaanse oefenmeester naast Sergi Roberto nog een oude bekende naar Manchester City te halen. De Spaanse radiozender meldt namelijk dat de Engelse topclub bij Barcelona heeft geïnformeerd naar Sergio Busquets.

Dat Busquets daadwerkelijk vertrekt uit Catalonië lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de middenvelder al zijn hele leven speelt voor de Spaanse grootmacht en daar gelukkig is. De Spanjaard komt al sinds 2008 uit voor de hoofdmacht van Barça en was in de periode van 2008 tot 2012 basisspeler onder Guardiola. De oefenmeester bewaart goede herinneringen aan de 95-voudig international en zou hem graag naar Engeland halen.

City heeft Fernando al moeten uitzwaaien naar Galatasaray, terwijl Ilkay Gündogan vaak met blessures kampt, dus is Busquets welkom in Manchester. Vorige zomer liet Guardiola ook al blijken dat Busquets een interessante optie zou zijn voor the Citizens. Naast Busquets wordt ook Sergi Roberto in verband gebracht met City. Een bod van 35 miljoen euro op de middenvelder annex rechtsback zou volgens Spaanse media echter van tafel zijn geveegd.