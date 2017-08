Barcelona reageert: ‘Geen enkele speler is groter dan de club’

Barcelona moet nog altijd van de schrik bekomen dat Neymar Paris Saint-Germain heeft verkozen boven de Catalanen. De ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro van de Braziliaan werd gelicht, waardoor een stap naar de Franse topclub mogelijk werd. Josep Maria Bartomeu, voorzitter van de Spaanse grootmacht, stelt dat een vertrek onafwendbaar was.

"Hij wilde ons verlaten", aldus de voorzitter maandag op een congres van Barcelona. "Daar gingen wij niet mee akkoord, maar geen enkele speler is groter dan Barça. Geen enkele speler staat boven de club. Mensen bewonderen ons. Jullie, supporters van Barcelona, voelen de bewondering overal, waar jullie maar naar toegaan."

Naast een lofrede over Barcelona ging Bartomeu ook in op de financiële situatie van de club, die rooskleuriger is dan ooit tevoren. "We hebben vorig seizoen 708 miljoen euro aan omzet gedraaid, een record. De 222 miljoen euro die we hebben gekregen voor Neymar zullen we op zorgvuldige en kalme wijze investeren. Lionel Messi, de beste speler ooit, zal het team dit jaar wederom gaan leiden", verzekerde de preses.