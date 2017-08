Feyenoord-keeper: ‘Ik zat toen op de bank in het Bernabéu, nu wil ik keepen’

Brad Jones vervulde afgelopen zaterdag een heldenrol in De Kuip door Feyenoord er in de strafschoppenserie doorheen te slepen tegen Vitesse. De Australische doelman keerde een aantal strafschoppen van de bekerwinnaar en hielp de regerend landskampioen daarmee aan de eerste prijs van het seizoen. Het was zijn tweede persoonlijke succes in korte tijd, want in dezelfde week werd bekend dat hij het seizoen in gaat als eerste keeper van Feyenoord, al had die beslissing alles te maken met de blessure van Kenneth Vermeer.

Nadat Jones met Feyenoord kampioen werd, moest hij zich in de voorbereiding op komend seizoen opnieuw bewijzen tegenover trainer Giovanni van Bronckhorst. Vermeer was namelijk terug van een zware blessure en leek de strijd om een plek onder de lat te gaan winnen. Een blessure gooide roet in het eten voor de ex-Ajacied, waardoor Jones zijn plek tussen de palen behoudt. Vrees om zijn plek kwijt te raken had Jones niet, al had hij na de behaalde landstitel met Feyenoord wel een mooie transfer kunnen maken. De aanbiedingen die hij ontving waren niet verkeerd.

Toch koos Jones ervoor om zijn contract in Rotterdam te verlengen. Geluk weegt voor hem zwaarder dan geld. “Ik voel me goed in de groep, ik voel vertrouwen van de mensen om me heen bij deze club. En als je dat hebt, presteer je beter”, aldus Jones in gesprek met De Telegraaf. Hij ontkent niet dat een lucratief contract in China hem weg had kunnen lokken bij Feyenoord. “Daar kan je crazy money verdienen. Maar in Europa zijn de verschillen voor een keeper niet idioot groot. Voor mij telt dat ik ergens wil spelen waar ik word gewaardeerd, waar ik het fijn heb en waar ik prijzen kan winnen. Al die drie dingen zijn hier.”

Jones is blij dat hij bij Feyenoord blijft en komend seizoen de groepsfase van de Champions League in gaat. “Ik ben met Liverpool in het Bernabéu-stadion geweest voor de Champions League. Ik zat toen op de bank, nu wil ik daar keepen”, klinkt het. “Het is de plek waar je als prof allemaal wil spelen. Met Feyenoord wil ik ook tegen Real Madrid uitkomen.”

De 35-jarige doelman is er trots op dat hij keeper van Feyenoord is. Iedere keer wanneer hij het veld opstapt in De Kuip, raakt hij onder de indruk. “Ik probeer elke keer aan mijn familie en kennissen in Engeland uit te leggen hoe die sfeer is in ons stadion. Ik zeg steeds: kom kijken! Ik had mensen voor de open dag uitgenodigd. Die kwamen uit Engeland en sloegen steil achterover dat er 50.000 mensen kwamen voor een elftal dat op het veld wandelt, 30.000 man bij de eerste training, 10.000 bij de laatste training voor de Klassieker. Mijn vrienden weten niet wat ze meemaken.”