‘Ik heb geen contact gehad met Room, maar ik weet niet of dat zo is’

Remko Pasveer mocht tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal onder de lat staan bij Vitesse. Eloy Room was niet van de partij, omdat de doelman zich had ziek gemeld. Room voedde hierdoor de geruchten dat hij uit zou zijn op een transfer. Pasveer weet niet of zijn concurrent weg wil bij de Arnhemmers.

"Ik heb geen contact gehad met Room, maar ik weet niet of dat zo is", aldus Pasveer in gesprek met Voetbal Inside na het verlies in het duel om de Johan Cruijjf Schaal tegen Feyenoord over Room, die deze zomer al vaker is gelinkt met een transfer. "Gezonde concurrentie is alleen maar prima en ik wil mijn werk gewoon doen bij Vitesse. Dat wil hij denk ik ook doen. Maar ik kan niet kijken wat Eloy doet, ik ben met mezelf bezig. Geen hard feelings."

Pasveer is blij dat hij voorlopig de eerste doelman van Vitesse is. De afgelopen drie jaar zat hij bij PSV op de bank en dat beviel hem allerminst. Pasveer praat veel met trainer Henk Fraser en is opgelucht dat hij nu waarschijnlijk wél veel speelminuten gaat maken. "Ik ben daar heel bij mee, maar het is nog maar het begin. Ik zie wel hoe het verder gaat."