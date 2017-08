‘Ik ben bij Ajax geweest en heb een indruk gekregen, maar ik blijf bij Rapid’

Ajax lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met NK Osijek-verdediger Mateo Barac, maar de enkelvoudig Kroatisch jeugdinternational was deze zomer niet de enige optie om de Amsterdamse defensie te komen versterken. Max Wöber bracht onlangs een bezoek aan de club en deed daar een goede indruk op van Ajax. Hij denkt dat het voor zijn toekomst echter beter is om bij Rapid Wien te blijven.

“Het is definitief, ik blijf bij Rapid”, legt hij uit in gesprek met Krone. “Ik ben in Amsterdam geweest en heb een indruk gekregen. Dat was afgesproken. Maar Rapid is op dit moment de beste optie voor mij. Je moet alles afwegen. Het geld telt in deze fase van mijn carrière niet. Ik heb ervaring nodig, speeltijd.”

Wöber beschikt in Wenen nog over een contract tot medio 2019 en heeft naast Ajax nog een aantal clubs op de stoep staan. VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen en Arsenal toonden in het verleden namelijk ook al voorzichtig interesse. De verdediger lijkt voorlopig echter voor gegarandeerde speeltijd bij die Grün-Weißen te kiezen.