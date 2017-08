Feyenoord wint Johan Cruijff Schaal na strafschoppen

Feyenoord heeft zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal in de wacht gesleept. De krachtmeting tussen de regerend landskampioen en Vitesse, de bekerwinnaar van vorig seizoen, eindigde na ruim negentig minuten onbeslist: 1-1. In de noodzakelijke strafschoppenserie kwam het team van Giovanni van Bronckhorst als winnaar uit de strijd, dankzij een heldenrol voor Brad Jones: 2-4.

De eerste vijf minuten passeerden zonder grote kansen, maar in de zesde minuut ontplofte De Kuip. Jean-Paul Boëtius verstuurde na een individuele actie aan de linkerkant de bal richting de vrijstaande Toornstra, die het leer in één keer laag en diagonaal achter Remko Pasveer schoot: 1-0. Liefst 22 van de 28 treffers van Toornstra voor Feyenoord vielen in De Kuip. Het team van Van Bronckhorst speelde fris voetbal, zette goed druk op de helft van Vitesse en was niet onder de indruk van het team van Henk Fraser. De Arnhemmers kwamen niet verder dan wat losse flodders van afstand.

Hoewel de 1-0 naar meer smaakte, slaagde Feyenoord er niet om de voorsprong nog voor rust te verdubbelen. Pasveer redde eenvoudig op een schot van Tonny Vilhena, Boëtius schoot over en een vrije trap van Toornstra was eveneens een prooi voor de doelman van Vitesse. Op op het moment dat Feyenoord onbedreigd leek af te stevenen op een 1-0 ruststand, beet Vitesse plots van zich af. Een inzet van Bryan Linssen ging tegen de onderkant van de lat, terwijl Brad Jones aan de grond genageld stond.

Vlak na de onderbreking was Arnold Kruiswijk dicht bij de gelijkmaker: hij kopte de bal met een zweefduik net naast het doel, na een voorzet van Milot Rashica. Enkele doldwaze minuten zetten de wedstrijd op zijn kop. Danny Makkelie was van mening dat Tim Matavz op reglementaire wijze door Karim El Ahmadi werd afgestopt, toen hij op weg was naar het doel van Jones. In de tegenaanval keurde de arbiter de 2-0 van Feyenoord, een rebound van Nicolai Jörgensen, wegens buitenspel af, raadpleegde hij de video-arbiter en besloot hij Vitesse een penalty te geven, die door Büttner werd benut.

De spanning nam toe, Makkelie moest vaker optreden en zowel Van Bronckhorst als Fraser koos ervoor om enkele wijzigingen toe te passen. Jörgensen kreeg een mooie kans om voor de 2-1 te zorgen, maar na een mooie pass van Jan-Arie van der Heijden miste hij het doel uit een lastige hoek. Een schot van Linssen ging recht in de handen van Jones. In de strafschoppenserie trok Feyenoord aan het langste eind: Jones keerde de pogingen van Matavz en Rashica en zag hoe zijn ploeggenoten geen fout maakten.