Conte stellig: ‘Dit wordt het moeilijkste seizoen uit mijn trainersloopbaan’

Antonio Conte staat voor zijn tweede seizoen als manager van Chelsea. De Italiaan wist in zijn debuutjaar op Stamford Bridge met groot machtsvertoon beslag te leggen op de Engelse landstitel met zijn ploeg, maar Conte verwacht dat the Blues komend seizoen meer tegenstand zullen ondervinden.

De afgelopen voetbaljaargang wist Chelsea de landstitel twee speelrondes voor het einde al veilig te stellen. De concurrentie versterkte zich deze zomer aanzienlijk, weet ook Conte. "Dit wordt het moeilijkste seizoen uit mijn trainersloopbaan, daar ben ik van overtuigd. Ik heb niet veel tijd om dit gevoel te verklaren, maar ik ben er zeker van. Ik hoop echter dat ik ernaast zit", zegt hij in aanloop naar het duel om de Community Shield van zondag met Arsenal tegen diverse Engelse media.

"De druk is enorm in Engeland, maar daar moet je mee zien te leven", vervolgt Conte. "De Premier League is de sterkste competitie ter wereld. Als ik de druk niet voel, dan zet ik mezelf wel onder druk. Er zijn zes ploegen die zich willen gaan mengen in de titelrace, maar uiteindelijk kan slechts één team daadwerkelijk het kampioenschap winnen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we gaan ervoor."