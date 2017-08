Gudelj hoopt op doorbraak: ‘Spelen voor Real Madrid zou een droom zijn’

Dragisa Gudelj hoopt via een omweg alsnog de absolute top te bereiken. De negentienjarige linkerverdediger maakte vorige maand de overstap van Ajax naar FC Wohlen, een tweede divisionist uit Zwitserland. Dragisa Gudelj speelde nimmer een officieel in de hoofdmacht van Ajax of voor Jong Ajax.

"Bij Ajax kwam ik niet in aanmerking voor het eerste elftal", vertelt Gudelj tegen Bremgarter Bezirks Anzeiger. "Ik ben jong. Mijn doel is om hier te spelen en mezelf te ontwikkelen. Hier krijg ik de kans om volwassen te worden." Ajax nam de broers Gudelj in 2015 over van respectievelijk AZ en NAC Breda. Waar Nemanja aansloot bij Ajax 1, sloot de zes jaar jongere Dragi aan in de jeugdopleiding.

Gudelj hoopt nog steeds op een doorbraak. "Het zou een droom zijn om bij Real Madrid te spelen of bij een andere grote club als Chelsea of Arsenal. Ook hoop ik ooit international te worden van Servië." Wohlen eindigde het afgelopen seizoen als zevende op het tweede niveau van Zwitserland.