Barcelona houdt poot stijf: ‘Wij gaan die 26 miljoen euro niet uitbetalen’

Neymar is geen speler meer van Barcelona, nadat de ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro is gelicht. Josep Vives, woordvoerder van de Catalaanse grootmacht, stelt echter in gesprek met Marca dat Neymar nooit beter zal gaan voetballen dan hij deed bij Barça. Ook zegt Vives dat de club geen 26 miljoen euro gaat betalen aan de vader van Neymar, zoals eerder werd afgesproken.

De premie van 26 miljoen euro werd in een eerder stadium beloofd aan de vader van de Braziliaan, mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen. Het geld is echter nog niet overgemaakt en Barcelona is dat ook niet van plan te gaan doen, mede omdat de club vermoedde dat de overgang naar Paris Saint-Germain onnodig werd gerekt. "Er waren drie voorwaarden", begint Vives.

"Ten eerste mocht de speler niet met andere clubs onderhandeld hebben de maand voor 31 juli. Ten tweede moest de speler aantonen dat hij zijn contract bij de club respecteerde. En ten derde hadden wij afgesproken dat wij niet zouden betalen voor 1 september, vlak na de deadline van de transferwindow. Voorwaarden zijn niet nagekomen, dus is de afspraak niet meer geldig."

Ook gaat Vives in op de bewering dat Barcelona 'tweehonderd procent' overtuigd was dat Neymar zou blijven. "Neymar heeft nooit de intentie uitgesproken de club te willen verlaten. Daarnaast dachten wij dat niemand zo'n bedrag kon ophoesten, dus wat het logisch dat wij zelfverzekerd waren over zijn toekomst", aldus Vives.