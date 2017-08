FIFPro stapt naar EU vanwege transfer Neymar: ‘Regels illegaal en misplaatst’

Neymar is sinds donderdag officieel speler van Paris Saint-Germain, nadat zijn ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro bij Barcelona is gelicht. De recordtransfer van de Braziliaan is volgens de internationale spelersvakbond FIFPro hét bewijs dat het transfersysteem in het voetbal moet veranderen.

"Opnieuw blijkt dat de spelersmarkt het domein is van een klein aantal clubs, vooral uit Europa", zegt Theo van Seggelen, secretaris-generaal van de FIFPro, vrijdag in een verklaring. "Uit onderzoek is gebleken dat de competities er veel meer bij zijn gebaat dat er gelijke kansen komen. Daarvan is nu geen sprake. De minderheid zorgt er voor, door de prijzen op te voeren, dat de meeste clubs in dit opzicht niet meer kunnen meekomen. Het zou voor iedereen beter zijn als er meer balans zou zijn."

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, benadrukte vrijdag dat de transfer binnen de regels van de Financial Fair Play valt. Van Seggelen predikt een aanpassing van de regels. "De door de FIFA beschermde transferregels zijn niet competitief, illegaal en misplaatst. De FIFPro roept de Europese Commissie op om de geldstromen van transfers binnen de EU te onderzoeken om te begrijpen wat de invloed daarvan is op de sportieve balans", aldus de Nederlander. "De transferregels die in 2001 zijn ingesteld moeten namelijk dringend heroverwogen worden."