Bosz treft gehavend Bayern in Supercup: ‘Maar we hebben genoeg kwaliteiten’

Voor Peter Bosz staat zaterdagmiddag de eerste officiële wedstrijd in dienst van Borussia Dortmund op het programma. Die Borussen treffen in de strijd om de Duitse Supercup Bayern München. Der Rekordmeister kampt in aanloop naar het treffen met de nodige personele problemen.

Trainer Carlo Ancelotti zal behoorlijk moeten puzzelen, want hij mist zeven belangrijke krachten voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Arjen Robben, Manuel Neuer, Juan Bernat, David Alaba, Jérôme Boateng, Thiago Alcántara en James Rodríguez zijn allemaal niet beschikbaar.

Bayern kende een moeizame voorbereiding. Zo werd er onder meer van Arsenal, AC Milan, Internazionale, Napoli en Liverpool verloren. “We zijn inderdaad nog niet in onze beste vorm, maar we hebben genoeg andere kwaliteiten die we aan kunnen spreken. Voor 80.000 fans spelen zal ook zeker een motivatie zijn. De atmosfeer in het stadion zal fantastisch zijn”, zegt Ancelotti op de persconferentie voorafgaand aan de Duitse Supercup. De wedstrijd wordt afgewerkt in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund.

“Het wordt een interessante wedstrijd. Ik voorspel dat het intensief en moeilijk zal worden”, vervolgt de Italiaanse oefenmeester. “Strategie, persoonlijkheid en motivatie zijn ook heel belangrijk. Mijn team wil die kwaliteiten zaterdag graag laten zien.”