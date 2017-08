Feyenoord ziet opnieuw groot talent vertrekken: ‘Dat winnen wij nooit’

Feyenoord ziet opnieuw een veelbelovend talent naar het buitenland vertrekken. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat de zestienjarige Joshua Zirkzee aan de clubleiding heeft laten weten dat hij uit Rotterdam zal gaan vertrekken. Het is nog onduidelijk waar de jeugdinternational zijn loopbaan zal vervolgen.

Onlangs trainde Zirkzee mee bij Everton. “Zonder dat de speler en de club dat bij Feyenoord hadden gemeld. We hebben Joshua en Everton via diverse mails laten weten dat zoiets helemaal niet kan. Zirkzee staat nog altijd bij ons en bij de KNVB ingeschreven. Ook verzekeringstechnisch is het dan op z’n minst heel onhandig om zo maar ergens te gaan spelen of trainen. Everton heeft nooit een reactie gegeven”, zegt Richard Grootscholten, hoofd jeugdopleidingen bij Feyenoord.

Feyenoord plukte de spits ruim een jaar geleden weg bij ADO Den Haag. Zirkzee staat te boek als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van Feyenoord en werd afgelopen seizoen vervroegd doorgeschoven naar de Onder-17 van de club. Volgens Grootscholten had de club dan ook een concreet plan uitgestippeld voor de aanvaller. Toch schoven Zirkzee en zijn vader een meerjarige aanbieding van Feyenoord aan de kant. “Bij mij en bij Feyenoord zijn we er zeker van dat we er echt alles aan hebben gedaan.”

“Wat wij bieden op sportief niveau kunnen andere clubs in Europa niet overtreffen. Studie en sociale ontwikkeling zijn op deze leeftijd nog een belangrijk onderdeel”, stelt Grootscholten. "Deze jonge spelers zouden centraal moeten stellen: waar kom ik het beste tot ontwikkeling en waar krijg ik de kans om door te breken echt. Als het om geld gaat, kun je elders in Europa op deze jonge leeftijd meer krijgen. Dat winnen wij nooit.”

Zirkzee is niet de eerste speler die op jonge leeftijd bij Feyenoord vertrekt. Eerder zagen de Rotterdammers bijvoorbeeld Rajiv van La Parra (Caen), Nathan Aké (Chelsea), Karim Rekik (Manchester City), Jeffrey Bruma (Chelsea), Kyle Ebecilio (Arsenal), Rodney Kongolo (Manchester City) en Tahith Chong (Manchester United) al weggekaapt worden.