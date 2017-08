Jardim houdt Kongolo buiten wedstrijdselectie voor eerste competitieduel

AS Monaco begint vrijdagavond aan het seizoen in de Ligue 1 met een wedstrijd tegen Toulouse, maar Terence Kongolo zal in ieder geval niet in actie komen tijdens dit duel. Leonardo Jardim, trainer van de Monegasken, heeft de verdediger namelijk buiten zijn wedstrijdselectie gelaten.

Het is nog onduidelijk waarom Kongolo op de tribune plaats moet nemen. Van een blessure zou in ieder geval geen sprake zijn. In de wedstrijd voor de Trophée des Champions tegen Paris Saint-Germain begon Kongolo nog in de basis. Na 66 minuten spelen werd de verdediger toen naar de kant gehaald. AS Monaco verloor met 1-2 van les Parisiens.

In zijn eerste weken heeft Kongolo nog niet al teveel indruk gemaakt bij AS Monaco. Men zou Kongolo in Frankrijk zowel verdedigend als aanvallend te zwak vinden. Jardim geeft daarom Jorge de voorkeur op de linksbackpositie. De Braziliaan kwam in januari voor 8,5 miljoen euro over van Flamengo.