Kooplustig AC Milan zoekt nog naar spits: ‘We willen geen haast maken'

AC Milan haalde tot dusver tien nieuwe spelers, maar dat betekent niet dat de Italianen al klaar zijn op de transfermarkt. I Rossoneri willen nog een spits binnenhalen en hebben daar zes kandidaten voor, zo bevestigt algemeen directeur Marco Fassone tegenover Sky Italia.

Volgens Italiaanse media zijn Pierre-Emerick Aubameyang, Andrea Belotti, Diego Costa, Nikola Kalinic, Radamel Falcao en Zlatan Ibrahimovic nog kandidaat om de gelederen van AC Milan te komen versterken. “Tegen geen van deze namen zou ik ‘nee’ zeggen. Met de ene speler zijn we verder dan met de andere”, zegt Fassone, die geen haast heeft met het halen van een nieuwe spits.

“We blijven praten over een spits, maar we moeten onze tijd nemen. Er wordt aan gewerkt, maar er moet geen haast zijn. We willen geen fouten maken”, stelt de algemeen directeur van AC Milan. Bij i Rossoneri is deze zomer het nodige veranderd. “We hebben getwijfeld of we een revolutie door moesten voeren of voor een geleidelijke groei moesten kiezen. Uiteindelijk hebben we voor het eerste gekozen en we hopen dat dit de juiste keuze is geweest. We zien dit niet als een project voor één jaar, maar als een project voor twee of drie jaar.”

Tot dusver versterkte AC Milan zich al met Lucas Biglia, André Silva, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez, Franck Kessié, Fabio Borini, Antonio Donnarumma en Leonardo Bonucci. De Italianen plaatsten zich donderdagavond voor de play-off van de Europa League, door het Roemeense CSU Craiova met 2-0 te verslaan. In die laatste voorronde neemt AC Milan het op tegen Marítimo, Rode Ster, AEK Athene, Osijek of Shkëndija.