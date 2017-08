‘FC Utrecht schakelde door na negatief antwoord van Feyenoord’

FC Utrecht heeft geprobeerd om Michiel Kramer van Feyenoord over te nemen, zo meldt RTV Rijnmond vrijdagmorgen. De club uit de Domstad kreeg te horen dat Feyenoord niet wil meewerken aan een overgang. Kramer was afgelopen seizoen, tot zijn grote onvrede, de stand-in van de uitstekend presterende Nicolai Jörgensen.

FC Utrecht was op zoek naar vervanger van de zwaargeblesseerde Simon Makienok. De club zette geen stap verder in de moeizame onderhandelingen met sc Heerenveen over Henk Veerman, dacht ook aan Tomas Necid van Bursaspor en koos er na het negatieve antwoord uit Rotterdam voor om Lukas Görtler van 1. FC Kaiserslautern over te nemen.

Kramer vervulde afgelopen seizoen een bijrol in de succesvolle voetbaljaargang van Feyenoord, ook al hij een goed eerste jaar achter de rug. De komst van Jörgensen bleek funest voor zijn speeltijd: hij kwam niet verder dan 322 speelminuten in competitieverband. Het contract van de 28-jarige aanvaller met de Rotterdammers loopt volgend jaar zomer ten einde.