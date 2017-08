‘Castaignos keert terug naar Nederland en tekent bij Vitesse’

Vitesse staat op het punt om zich te versterken met Luc Castaignos, zo verzekert Voetbal International. Portugese bronnen verzekeren aan het weekblad dat de aanvaller van Sporting Portugal voor de club uit Arnhem gaat tekenen. In GelreDome moet Castaignos de concurrentie met Tim Matavz aangaan.

Castaignos mag vertrekken bij de Portugese club, maar een huurconstructie behoorde niet tot de mogelijkheden: Sporting wilde de spits alleen verkopen. Het eerdere voorstel van FC Groningen om de 24-jarige spits voor één seizoen te huren werd dan ook niet geaccepteerd. Vitesse haakte eerder af vanwege de vraagprijs van 2,5 miljoen euro, maar zou afgaande op de laatste berichten toch tot een vergelijk zijn gekomen.

Castaignos, die in het verleden voor onder meer Feyenoord en FC Twente heeft gespeeld, ging een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro van Eintracht Frankfurt naar Lissabon. Bij de Duitse club mocht hij na één seizoen al vertrekken en dat is nu dus ook het geval in Portugal. Bij Eintracht kwam Castaignos tot negentien competitiewedstrijden, maar bij Sporting bleef de teller haken op slechts zes invalbeurten.