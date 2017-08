Dinamo Moskou wil Ajax van wederom overbodige aanvaller verlossen

De wegen van Queensy Menig en Ajax lijken ook deze maand weer te scheiden. Dinamo Moskou heeft meer dan gemiddelde interesse in de 22-jarige aanvaller, zo schrijft De Telegraaf vrijdag. Menig kwam eerder al niet in de plannen van Frank de Boer en Peter Bosz voor en heeft ook onder Marcel Keizer geen toekomst in Amsterdam.

Volgens het dagblad is Dinamo Moskou bereid om iets minder dan een half miljoen euro voor Menig te betalen. De aanvaller, die nog twee seizoenen aan Ajax is verbonden, kan een verbintenis voor drie seizoenen ondertekenen. Met één punt uit de eerste drie duels is het team van Yuri Kalitvintsev niet goed aan het nieuwe seizoen in Rusland begonnen. De Moskovieten promoveerden afgelopen seizoen naar de Premier Liga.

Menig speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor PEC Zwolle, waar hij tot 12 treffers in 52 duels kwam. De aanvaller kwam in totaal tot vijf duels in de hoofdmacht van Ajax, in 2014/15: twee optredens in de KNVB Beker en drie invalbeurten in de Eredivisie.