‘Een transfersom van 220 of 440 miljoen, het interesseert me niet meer’

Heel de voetbalwereld kijkt met nieuwsgierige ogen naar de recordtransfer van Neymar. De Braziliaan verkast hoogstwaarschijnlijk van Barcelona naar Paris Saint-Germain, na het lichten van de ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro. Christian Streich, trainer van SC Freiburg, is klaar met de soap rondom Neymar en hekelt het grote geld in de voetballerij.

"Het interesseert me niet meer. Een transfersom van 220 miljoen euro of een transfersom van 440 miljoen euro…", tekent Sport1 op uit de mond van de Duitse oefenmeester op een persconferentie. "Het maakt me niets uit. Eerlijk waar. Het laat me koud. Ik kan met de beste wil van de wereld geen verschil zien tussen zulke astronomische bedragen. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven."

Streich verbaast zich over de hoge salarissen in de voetballerij. Hij kan zich niet voorstellen dat iemand een verschil ervaart tussen bijvoorbeeld 100.000 euro als maandsalaris en 50.000 euro. "Kijk, als je van 800 euro per maand een gezin moet onderhouden, dan merk je het wel als je ineens duizenden euro's gaat verdienen. Maar met dit soort bedragen maakt het niets uit", aldus Streich.

De coach weet dat het voetbal de laatste jaren drastisch is veranderd en dat er tegenwoordig veel geld in omgaat. "Ik ben bevoorrecht dat ik zoveel mag verdienen. Maar deze exorbitante geldsmijterij is gewoon niet goed. We zijn beland in een onrealistisch tijdperk, maar het is wel de realiteit", besluit hij.