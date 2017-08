‘Misgelopen transfer Veerman extra pijnlijk door zeven jaar oude belofte’

Henk Veerman liep onlangs een transfer van sc Heerenveen naar FC Utrecht mis. Volgens de Leeuwarder Courant is de deal stukgelopen op een verschil van een ton. Naast de sportieve teleurstelling is het voor Veerman ook een persoonlijke deceptie. Want door het missen van de overstap kan hij een zeven jaar oude belofte niet nakomen.

Een transfer naar FC Utrecht was een droom voor Veerman. Jan Schilder, de beste vriend van Veerman, pleegde zeven jaar geleden zelfmoord. De reden hiervan was dat Schilder het besef kreeg dat hij zijn droom om profvoetballer te worden niet kon verwezenlijken. Veerman speelde destijds bij de amateurs van FC Volendam en dacht er niet meer aan om het betaalde voetbal te halen.

Op de bank bij de ouders van zijn overleden vriend deed Veerman een belofte: hij zou er alles aan doen om alsnog profvoetballer te worden, met als doel ooit het shirt van Utrecht te dragen, de club waar zijn vriend Jan groot fan van was. Naar verluidt bood de winnaar van de play-offs van vorig seizoen een bedrag van zevenhonderdduizend euro, terwijl Heerenveen vasthield aan de vraagprijs van acht ton. Utrecht wilde niet hoger gaan en haalde uiteindelijk Lukas Görtler van 1. FC Kaiserslautern.