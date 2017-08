Ajax loopt Champions League mis na enerverend weerzien met Nice

Ajax heeft zich woensdagavond niet weten te kwalificeren voor de laatste voorronde van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel op bezoek bij OGC Nice van vorige week eindigde het weerzien woensdagavond in 2-2, na een enerverende wedstrijd. Ajax stroomt zodoende in de laatste voorronde van de Europa League in; Feyenoord is de enige deelnemer die Nederland afvaardigt naar de Champions League.

Het was de eerste thuiswedstrijd van Ajax sinds het tragische nieuws over Abdelhak Nouri en dat was te merken in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder kreeg voor en tijdens de wedstrijd een uitgebreid eerbetoon van de supporters. Na het eerste fluitsignaal kende Ajax een horrorstart: de thuisploeg keek al binnen twee minuten aan tegen een achterstand. Alassane Pléa, de vervanger van de geblesseerde Mario Balotelli, combineerde fraai met Valentin Eysseric en lanceerde Pierre Lees-Melou. De middenvelder stormde af op het doel van André Onana en zag zijn schot van dichtbij gekeerd worden, maar in de rebound tikte Arnaud Souquet eenvoudig raak.

De defensie van Ajax oogde wankel. Nice kreeg al gauw kansen op meer, maar onder meer Pléa had het vizier niet op scherp staan. Gaandeweg de eerste helft kwamen de Amsterdammers beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na 25 minuten in de eerste serieuze kans en de gelijkmaker van Donny van de Beek. De middenvelder werd bereikt door Hakim Ziyech, draaide knap open en schoot raak in de verre hoek. Ajax drukte vervolgens door. De ploeg van Marcel Keizer zette Nice even met de rug tegen de muur, onder aanvoering van een frivole en uitblinkende Justin Kluivert. In minuut 34 kwam de storm echter ten einde, want het duel lag stil voor Nouri.

In het restant van de eerste helft waren er nog weinig noemenswaardige kansen. Na rust moest Yoan Cardinale zich strekken na een heerlijke volley van Van de Beek, die de bal na een afgeslagen corner op de slof nam en de bovenhoek uitzocht. Even later schoot Kluivert voorlangs na een vloeiende aanval. Ajax maakte aanspraak op de 2-1 en die kwam er ook. Hakim Ziyech slingerde de bal in het zestienmetergebied, waarna de mee opgekomen Nick Viergever de bal perfect richting medeverdediger Davinson Sánchez kopte. Die werkte af bij de tweede paal: 2-1.

Een verlenging was daardoor afgewend, maar een doelpunt van Nice zou nog steeds fataal zijn. Ajax zocht daarom naar de 3-1. Kasper Dolberg soleerde richting het doel van Cardinale en de keeper kon zijn poging maar ternauwernood verwerken. Tegelijkertijd kende Nice een paar dreigende uitbraken. De bezoekers speelden veel beter dan in eigen huis en vonden elkaar makkelijk. De gevreesde 2-2 kwam er ook daadwerkelijk: Jean Michaël Seri bediende invaller Vincent Marcel in het strafschopgebied met een prachtig hakje en die schoot raak voor de gelijkmaker. Het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar ten spijt: Ajax wist zich niet opnieuw te herpakken.