Chelsea geeft Kroaat nieuw contract en sluit huurdeal met Spartak Moskou

Mario Pasalic heeft zijn contract bij Chelsea met vier jaar verlengd, zo meldt de Engelse landskampioen woensdag via de officiële kanalen. Komend seizoen gaat de middenvelder echter niet voetballen op Stamford Bridge, want hij wordt verhuurd aan Spartak Moskou.

Sky Italia meldde dinsdag al dat manager Antonio Conte tevreden is over de ontwikkeling van de Kroaat. Een basisplaats voor de tweevoudig international zit er, net als alle voorgaande jaren bij Chelsea, echter niet in. In het seizoen 2015/16 werd hij verhuurd aan AS Monaco. Daarna vertrok hij een jaar op huurbasis naar AC Milan.

De 22-jarige Pasalic sloot zich in 2014 aan bij the Blues, maar kon nooit op veel speelminuten rekenen. Bij de Russische club komt de Kroaat meer in aanmerking voor een basisplaats. Daar zal Pasalic ook voor het eerst in de Champions League gaan voetballen, mits hij wordt opgesteld door coach Massimo Carrera.