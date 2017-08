‘Helaas ben ik met Ajax geen kampioen geworden, dat knaagt nog wel’

Diederik Boer is blij dat hij weer terug is bij PEC Zwolle. De doelman kwam deze zomer over van Ajax, waar hij steevast de tweede doelman was. Terugkeren in Zwolle voelt als thuiskomen voor Boer, die voor zijn terugkeer al veertien seizoenen bij PEC speelde.

"Er is hier niks veranderd", vertelt Boer op de clubsite. "Veel bekenden. De sfeer is goed. Mijn terugkeer verloopt tot nu toe prima." Toen Boer met Ajax in Zwolle een wedstrijd speelde tegen PEC, werd zijn naam gescandeerd door de Zwolse fans. "Zoiets is natuurlijk mooi. Helaas ben ik met Ajax geen landskampioen geworden. Dat knaagt nog wel een beetje", geeft hij toe.

Voordat de 36-jarige Boer naar Ajax verkaste, speelde hij al veertien jaar bij PEC. Hij bewaart goede herinneringen aan zijn tijd in de jeugdopleiding: "In mijn tijd werd ik gewoon met het busje opgepikt in Emmeloord. Ik kon mijn eigen school kiezen en bleef mijn vrienden zien. Dat vond ik wel fijn."

In het seizoen 2010/11 liep PEC promotie naar de Eredivisie net mis, door een puntertje van Ahmed Musa van VVV-Venlo in de tweede finalewedstrijd. "Of ik daar nog nachtmerries van heb, van dat puntertje? Welnee", pareert de ervaren doelman. Ik heb daarna zoveel andere mooie momenten beleefd." Boer memoreert een moment in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in de Arena: "Twee minuten voor tijd tikte ik een bal weg. Mede daardoor pak je die prijs. Een heel belangrijke redding. Zoiets blijft je wel bij."