Vilhena: ‘Die voorzitter viel me meteen om mijn nek: ‘Kom, we gaan nú!’’

Tonny Vilhena is Giovanni van Bronckhorst dankbaar. Mede dankzij de woorden van de trainer van Feyenoord is de middenvelder bij de Rotterdamse club gebleven, ondanks hevige interesse van Sampdoria in het verleden. Vilhena was dicht bij een overgang naar de Serie A-club, maar Gio en de situatie van zijn inmiddels overleden moeder brachten hem op andere gedachten.

"De trainer heeft mij eind vorig seizoen bij hem thuis uitgenodigd, gewoon om eens te praten", aldus Vilhena in gesprek met Voetbal International. "Dat voelde heel goed. Van Bronckhorst raakte me. Hij zei eigenlijk niets eens iets geks of heel bijzonders, hij vertelde gewoon op een goede, rustige manier dat het voor mijn ontwikkeling beter was als ik nog een jaar of twee bij Feyenoord zou blijven."

"Maar het ging me niet eens om de inhoud, wel om de moeite die hij heeft genomen", vervolgt de middenvelder. "Hij gaf mij het gevoel dat hij écht wilde dat ik bleef." Het had volgens Vilhena weinig gescheeld of hij was allang weg geweest. Hij stond op het punt om naar Sampdoria te gaan, totdat zijn moeder ziek werd. Toen moest hij de voorzitter van de Italianen, Massimo Ferrero, vertellen dat hij toch in Rotterdam bleef.

"Die voorzitter viel me meteen om mijn nek", zegt Vilhena. "'Tonny, we vliegen samen naar Genua en tekenen een mooi contract.' Ik heb hem toen eerlijk verteld dat ik niet wilde, dat ik niet kón. Hij bleef aandringen: 'Natuurlijk wel, kom mee, we gaan nú!' Ik zei dat het voor mij onmogelijk was. Uiteindelijk begreep hij het wel."