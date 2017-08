‘Tete en Riedewald zijn ideale spelers, misschien selecteert Ajax te snel door’

De basisopstelling van Ajax in het duel met OGC Nice heeft woensdagavond waarschijnlijk een gemiddelde leeftijd van nog geen 22,5 jaar. Bovendien hijgt de twintigjarige Frenkie de Jong in de nek van de meest ervaren basisklant Lasse Schöne en als de jongeling de voorkeur krijgt, daalt het gemiddelde zelfs naar minder dan 21,5 jaar. Kenneth Pérez, voormalig speler en jeugdtrainer van Ajax, juicht het toe dat jonge spelers al gauw een kans krijgen.

De analist merkt in De Volkskrant op dat jongelingen zich bij andere clubs juist moeten bewijzen ten opzichte van hun oudere concurrenten. "Bij Ajax is het andersom", voegt de Deen daaraan toe. Zelf werd hij mede vanwege zijn routine tweemaal naar Ajax gehaald, maar ook Pérez werd voorbijgestreefd door talenten als Wesley Sneijder en Ismaïl Aissati. "Als een speler goed genoeg is, en dat zijn ze bij Ajax vaak al op jonge leeftijd, dan juich ik het toe."

"Uiteindelijk heeft die meer toekomst. Maar dan moet de balans wel goed zijn. Zeker in de as moet je wat vaste spelers hebben. Maar als ik centrumverdediger Matthijs de Ligt zie, dan zie ik geen jochie van zeventien, maar een vent", geeft Pérez aan. Toch is de oud-voetballer geen voorstander van de verkoop van Kenny Tete en Jaïro Riedewald, die hij 'ideale spelers' noemt. De verdedigers raakten hun basisplek kwijt en verkasten deze zomer. "Misschien zijn ze té snel aan het doorselecteren."