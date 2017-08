Ten Hag: ‘We hebben vier opties om het vertrek van Wout op te vangen’

Wout Brama heeft zijn droomtransfer naar het Australische Central Coast Mariners te pakken. Hij heeft FC Utrecht verlaten en komt niet meer in actie voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Ook het duel met Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League laat hij aan zich voorbij gaan. Ten Hag hoopt tijdens de return in Polen in ieder geval een beroep te kunnen doen op Yassin Ayoub.

Ayoub had last van een heupblessure. “Ik hoop dat hij weer erbij kan zijn”, laat Ten Hag weten in De Telegraaf. De trainer moet na het vertrek van Brama puzzelen om tot een goede basis te komen tegen Lech Poznan. “We hebben vier opties om het vertrek van Wout op te vangen: Willem Janssen, Sean Klaiber, Ramon Leeuwin en Yassin Ayoub.” Anouar Kali, die overkwam van Willem II, is nog niet speelgerechtigd voor de Europa League.

FC Utrecht hoopt zich zo snel mogelijk te versterken met Henk Veerman, maar zijn club sc Heerenveen ligt dwars. Mocht het niet tot een akkoord komen met de Friezen, dan denkt Utrecht aan Tomas Necid. “We hebben meerdere ijzers in het vuur, maar willen snel schakelen”, aldus Ten Hag, die nog niet wilde praten over de volgende ronde. “Laten we eerst eens zien of we een ronde verder komen. We hebben na de 0-0 in eigen huis een uitgangspositie met perspectief, maar het wordt niet gemakkelijk in Polen.”