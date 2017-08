Kansloos Bayern München in eigen huis overklast door Liverpool

Liverpool heeft dinsdagavond overtuigend gewonnen van Bayern München op de Audi Cup. The Reds waren in de eerste helft zeer sterk en konden uitlopen naar 0-2. In het tweede bedrijf zakten de Engelsen terug en kon Bayern geen potten breken. Daniel Sturridge besliste de wedstrijd: 0-3. Arjen Robben zat niet bij de wedstrijdselectie van Bayern, terwijl Georginio Wijnaldum na de onderbreking mocht aantreden bij Liverpool.

De ploeg van Jürgen Klopp begon voortvarend en kon na zeven minuten al juichen na een fout van Bayern. Aanwinst Corentin Tolisso verprutste de bal op het middenveld, waarna Roberto Firmino een dieptepass gaf op Sadio Mané. De Senegalese aanvaller snelde naar het doel van Sven Ulreich en schoot de bal achter de sluitpost in het net. Na bijna een halfuur spelen produceerde Alberto Moreno een prachtige vrije trap, maar zijn poging faalde uiteindelijk.

Vier minuten later verdubbelde Liverpool alsnog de marge. Mané hakte op fraaie wijze de bal door naar Moreno, die een hard schot kon afvuren. Ulreich kon de knal half keren, waardoor nieuweling Mohamed Salah eenvoudig kon binnenkoppen. Voor rust kregen beide teams nog enkele mogelijkheden, maar goals bleven uit.

Na de pauze kwam Wijnaldum op het veld en hij zakte samen met zijn teamgenoten ver in op eigen helft. Der Rekordmeister probeerde een gaatje te vinden in de defensie, maar Robert Lewandowski was nauwelijks te bereiken. James Rodríguez schoot net naast, terwijl Firmino en Sturridge aan de andere kant van de Allianz Arena het net niet wisten te vinden.

Twintig minuten voor tijd leek Marko Grujic het duel vroegtijdig te beslissen door een goede actie van Ryan Kent af te ronden, maar bij zijn goal stond teamgenoot Adam Lallana hinderlijk buitenspel. Toch sleepte Liverpool de zege binnen na een wippertje van Sturridge: 0-3. De Engelsen kunnen zich opmaken voor de finale van de Audi Cup tegen Atlético Madrid. De Spanjaarden wonnen eerder op de dinsdag van Napoli met 1-2.