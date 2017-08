Willem II en NAC wachten af: ‘Hij zit met 39,5 graden koorts thuis’

NEC is vooralsnog niet bereid Gregor Breinburg te laten vertrekken. De 25-jarige middenvelder annex aanvoerder van de Nijmegenaren staat in de belangstelling van zowel Willem II als NAC Breda, maar die clubs zijn er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken met NEC, dat bevestigt een tweede bod van de Tilburgers afgewezen te hebben.

Breinburg moet bij Willem II de opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Anouar Kali worden, zo bevestigt technisch directeur Remco Oversier van NEC tegenover de Gelderlander. "Breinburg is het komende seizoen een van de steunpilaren van NEC", werpt de beleidsbepaler van de Jupiler League-club echter tegen. De middenvelder zag eerder deze zomer al een transfer naar Hapoel Ironi Kiryat Shmona afketsen. Hij onderhandelde in Israël met die club, maar een akkoord bleef uit.

“Bij zijn terugkeer uit Israël heeft Breinburg aangegeven dat hij met plezier aan een nieuw seizoen bij NEC begint. We laten hem niet zomaar vertrekken", aldus Oversier, die benadrukt dat de afwezigheid van de vijfvoudig international van Aruba dinsdagavond tegen Al-Jazira los staat van een mogelijke transfer. "Iedereen zal dat meteen in verband brengen met de interesse van NAC en Willem II. Maar Breinburg zit met 39,5 graden koorts thuis."