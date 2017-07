‘Neres en Richarlison staan al in het eerste, daar moet je dik voor betalen’

Piet de Visser erkent dat het voor Europese clubs, en vooral clubs uit Nederland, moeilijker is geworden om talentvolle voetballers uit Zuid-Amerika te halen. Niemand kent de Zuid-Amerikaanse markt beter dan de meesterscout van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Volgens De Visser laten Braziliaanse clubs zich niet meer in de maling nemen, op basis van de bedragen die tegenwoordig de ronde doen.

Club in Europa pikten Braziliaanse talenten voor een relatief laag bedrag op en verkochten deze na twee of drie jaar voor tientallen miljoenen méér. "Dus zeggen clubs als Gremio, Flamengo en Sao Paulo nu tegen kopers: ‘Oh, deze speler gaat voor tien miljoen euro naar Europa? Dan is hij over een paar jaar veertig miljoen euro waard en willen wij meedelen.’ Dat eisen ze in de onderhandelingen", zo vertelt de voormalig talentenspeurder van PSV in gesprek met De Telegraaf. Ajaz zat lange tijd achter Richarlison aan, maar koos er zelf voor om de stekker uit de moeizame gesprekken met Fluminense te halen.

Brazilië heeft zich als voetballand bovendien ontwikkeld. De clubs zijn in staat om dure spelers terug te kopen. "En dus moet je als Nederlandse club héél hard werken om een talent nog weg te halen." Vroeger konden spelers al op zestienjarige leeftijd worden gecontracteerd, nu is de grens met twee jaar omhoog gegaan. "Dan zie je dat David Neres en Richarlison al in het eerste elftal staan. Daar moet je dik voor betalen.’"

De Visser benadrukt dat een club met interesse in een speler er goed aan doet om diens familie te leren kennen, heel veel tijd met ze door te brengen.en de speler het gevoel geven dat hij de beste stap gaat maken. "Oscar kon destijds voor het dubbele naar Juventus, maar ik had me zo ingeworteld bij de familie en zo op hem ingepraat, dat hij voor Chelsea koos."