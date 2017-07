‘Lens verrast en verlaat Sunderland voor grote rivaal van Fenerbahçe’

Jeremain Lens vervolgt zijn carrière bij Besiktas, zo meldt Voetbal International maandagavond. De rappe aanvaller werd het afgelopen seizoen door Sunderland verhuurd aan Fenerbahçe, maar kiest nu naar verluidt voor de grote rivaal uit Istanbul.

Bij de kampioen van het afgelopen Süper Lig-seizoen wordt Lens in dat geval teamgenoot van Ryan Babel, Oguzhan Özyakup en Aras Özbiliz. Lens komt over van Sunderland, dat het afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ook Fenerbahçe was in de race om Lens definitief in te lijven en een nieuw verblijf bij de Gele Kanaries leek wederom een goede optie voor de Nederlander.

In het afgelopen seizoen scoorde de international vier keer in de Turkse competitie en leverde hij elf assists. Voetbal International meldt echter dat Lens voor Besiktas heeft gekozen, dat komend seizoen gaat acteren in de Champions League. De club heeft zelf nog geen officiële mededeling gedaan.

In 2013 liet Lens na AZ, NEC en PSV de Nederlandse velden achter zich en koos hij voor Dynamo Kiev. Daarna werd hij voor 11,5 miljoen euro naar Sunderland gehaald, waar hij werd herenigd met Dick Advocaat. Bij Fenerbahçe werkte Lens ook al samen met de huidige bondscoach van Oranje.