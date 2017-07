FC Twente krijgt verdediger al na een maand terug: ‘Dat is best teleurstellend’

Vincent Schmidt is na een maand alweer teruggekeerd bij FC Twente. De 21-jarige verdediger zou dit seizoen verhuurd worden aan het Deense Vendsyssel FF, maar dat werd geen succes. Zodoende keert Schmidt ruim een maand na de officiële mededeling, op 26 juni, terug bij de Enschedese club.

"Al snel bleek dat zijn verblijf niet dat zou worden wat alle partijen zich er vooraf van hadden voorgesteld", zo meldt FC Twente in een verklaring op de clubsite. Schmidt, die op 15 april 2016 zijn debuut in de hoofdmacht maakte en afgelopen seizoen voor Jong FC Twente uitkwam, vindt de situatie 'best teleurstellend'.

"Omdat ik voetballend prima meekon naar mijn gevoel. Het is voor mij nu belangrijk dat ik speelminuten maak. Samen met de club kijken we hoe we dat komend seizoen het beste kunnen inrichten. Daarbij lijkt een nieuwe verhuurperiode het meest voor de hand te liggen", erkent Schmidt.

Schmidt begon als voetballer bij amateurvereniging Sparta Enschede en kwam als eerstejaars D-speler naar de FC Twente Voetbalacademie. Hij doorliep de gehele jeugdopleiding en kwam afgelopen twee seizoenen uit voor Jong FC Twente. In april 2016 maakte Schmidt zijn debuut in de hoofdmacht van FC Twente, tijdens de uitwedstrijd tegen De Graafschap.