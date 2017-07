‘Ik heb Van Geel weleens mensen zien halen, daar begreep ik geen klote van’

Willem van Hanegem is te spreken over de verrichtingen van Feyenoord op de zomerse transfermarkt. De titelverdediger wist al vijf versterkingen binnen te hengelen met het oog op komend seizoen, terwijl ook Steven Berghuis nog op weg naar De Kuip zou zijn. Van Hanegem ziet het allemaal met tevredenheid aan.

"Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste zijn hele goede aankopen, voor nu en de toekomst. Sofyan Amrabat is ook gewoon een hele goede speler, ik heb hem al vanaf zijn elfde zien spelen bij FC Utrecht, omdat ik daar toevallig zat. Dat zijn allemaal goede aankopen geweest", concludeert De Kromme tegenover RTV Rijnmond.

Feyenoord wist verder ook Jean-Paul Boëtius los te weken bij FC Basel en Kevin Diks op huurbasis in te lijven. "Ik heb Martin van Geel weleens mensen zien halen, daar begreep ik geen ene klote van, maar als het goed is moet je dat ook gewoon zeggen", besluit Van Hanegem complimenteus over de technisch directeur van de Rotterdammers.