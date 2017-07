Wijnaldum onder de indruk van nieuwkomer: ‘Hij is op dit moment in vorm’

Mohamed Salah heeft Georginio Wijnaldum geïmponeerd in zijn eerste weken bij Liverpool. De Egyptische vleugelaanvaller wist sinds zijn komst van AS Roma deze zomer al driemaal te scoren in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en volgens Wijnaldum past Salah prima in de spelersgroep van the Reds.

Liverpool telde vorige maand liefst 42 miljoen euro neer om Salah in te lijven. "Hij heeft zich uitstekend aangepast", vertelt de Oranje-international op het digitale thuis van de Premier League-club over de flankspeler. "Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een goed mens. Dat maakt het gemakkelijker voor hem, maar het ook voor ons. Hij is zichzelf sinds zijn komst en dat is een goed teken voor ons."

Liverpool boekte zaterdag een 0-3 overwinning op Hertha BSC. Wijnaldum nam zelf het tweede doelpunt van de Engelsen voor zijn rekening en hoorde later dat Salah het oefenduel op slot had gegooid met een fraai wippertje. "Hij is op dit moment in vorm. Ik heb zijn goal niet gezien omdat ik op dat moment al in de kleedkamer zat, maar ik hoorde dat het een goed doelpunt was", aldus de middenvelder.