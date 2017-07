Wereldgoal van uitblinker Alves vormt hoogtepunt in Supercup

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Franse Trophée des Champions. De bekerwinnaar van vorig jaar verschalkte AS Monaco in een spannend duel in het Grand Stade de Tanger in Marokko met 1-2. Monaco was in de eerste helft de betere, maar PSG stelde in de tweede helft orde op zaken, mede dankzij een uitstekend spelende Dani Alves.

Zowel Monaco als Paris Saint-Germain begon met zomerse aanwinsten aan de aftrap. Alves maakte zijn opwachting bij PSG, terwijl Terence Kongolo en Youri Tielemans officieel debuteerden bij Monaco naast gewilde sterren zoals Kylian Mbappé, Thomas Lemar en Fabinho. Al in de eerste minuut kreeg Lemar een kans na goed druk zetten van Fabinho, maar de poging van het Arsenal-doelwit faalde.

Vijf minuten later zat de bal in het netje, maar de goal van Mbappé werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Na een halfuur spelen was het wel raak voor de regerend landskampioen. Fabinho pakte op het middenveld de bal van PSG af, waarna Djibril Sidibé het leer in de diepte ontving van Tielemans. De Fransman bleef kalm en stiftte de bal over de uitkomende Alphonse Aréola: 1-0.

Even voor rust werd het nog spannend voor het doel van Monaco, maar het halfslachtige optreden Danijel Subasic werd niet afgestraft door PSG. Direct na de onderbreking had Radamel Falcao een grote kans om de marge te verdubbelen, maar de Colombiaan kopte in vrije positie ruim over. Alves bracht vlak daarna de stand gelijk met een fenomenaal doelpunt, door van bijna dertig meter een vrije trap prachtig in de linkerbovenhoek te knallen.

Daarna was het PSG dat de klok sloeg en kwam het, wederom door toedoen van Alves, op voorsprong. De Braziliaan kwam door op de rechterflank en gaf een voorzet op Adrien Rabiot, die op krachtige wijze de 1-2 binnen kopte. Daarna kwam de ploeg van Unai Emery niet meer in de problemen. Aréola moest tien minuten voor tijd nog wel ingrijpen, na een kopbal van Guido Carrillo. Vervolgens kregen beide doelmannen nauwelijks nog wat te doen, waardoor PSG de eerste prijs van het seizoen te pakken heeft.