Kluivert adviseert: ‘Hij moet zijn hart volgen, maar ik zou het niet doen'

Patrick Kluivert zou Barcelona niet willen verruilen voor Paris Saint-Germain, zegt de oud-spits tegenover ESPN. Neymar staat volgens verschillende buitenlandse media op het punt de overstap te maken van Barça naar PSG voor een recordbedrag van 222 miljoen euro, maar Kluivert zou dit nooit doen.

"Hij moet gewoon zijn hart volgen", begint Kluivert, die tot voor kort nota bene technisch directeur was bij PSG. "Hij speelt nu al in een fantastisch team, met fantastische spelers om zich heen. Ik hoop dat hij gewoon bij Barcelona blijft voetballen. Maar misschien heeft hij iets anders in gedachten. Ik denk dat Barcelona er alles aan doet om hem te behouden. Ik zou in ieder geval blijven. Ik kan het huidige Barcelona zonder Neymar niet voorstellen. Dat zou heel moeilijk zijn voor Barcelona."

Volgens meerdere media staat Neymar zaterdagnacht in de confrontatie met Real Madrid voor het laatst op het veld als Barcelona-speler. Kluivert verwacht een pittige wedstrijd tussen de Spaanse grootmachten: "Ik heb bij AC Milan tegen Internazionale gespeeld en met Ajax tegen Feyenoord… Maar Barcelona-Real Madrid is speciaal. Voetbal op het allerhoogste niveau. De media hypen de duels altijd zo goed, zodat het lijkt alsof het een oorlog is. Maar wel een vriendschappelijke oorlog. Het is fantastisch om daaraan deel te nemen."