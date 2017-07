‘Manchester United kan Marouane Fellaini kwijt in Turkse top’

Marouane Fellaini is sinds hij in 2013 werd opgepikt bij Everton er nooit echt in geslaagd om uit te groeien tot een gewaardeerde kracht bij Manchester United en the Red Devils nemen deze zomer mogelijk nog afscheid van de Belgisch international. Galatasaray zou namelijk wel wat zien in de komst van de middenvelder.

Onder meer Fanatik meldt dat United en Galatasaray in gesprek zijn over een transfer van Fellaini, die begin dit jaar zijn contract nog verlengde tot medio 2018. De club van José Mourinho betaalde Everton vier jaar geleden nog ruim 32 miljoen euro voor Fellaini, maar lijkt maar een klein deel van deze som terug te gaan krijgen. Hoeveel Cim Bom precies bereid is neer te leggen voor de Belg is nog niet duidelijk.

Een vertrek van Fellaini zou de weg vrijmaken voor Nemanja Matic, die al langere tijd hoog op het lijstje staat van Mourinho. De Portugees kent de controleur nog van hun gezamenlijke tijd bij Chelsea en stuurt nu aan op een hereniging met de voormalige Vitessenaar. Matic moet naar verluidt zo’n veertig miljoen euro kosten.