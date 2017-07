Luis Suárez: ‘Hij is een van de beste drie voetballers van de wereld’

Steeds meer spelers van Barcelona willen dat Neymar zich uit over zijn toekomst. De Braziliaan, goed voor drie doelpunten in de oefenduels met Juventus en Manchester United, wordt nog altijd door Paris Saint-Germain begeerd. Neymar wil publiekelijk echter niets over zijn toekomst kwijt en dat zorgt ervoor dat de geruchtenstroom maar niet ophoudt. "Iedereen zou het graag anders zien", zo erkent ook Andrés Iniesta.

"De enige manier om daar verandering in te brengen, is dat Neymar zich over zijn toekomst uitspreekt", benadrukte Iniesta daags voor de oefenwedstrijd tegen aartsrivaal Real Madrid. "We willen dat hij blijft, maar ook dat de geruchten stoppen. Het is ons om het even of de club of de speler zich uitspreekt." Op de training van donderdag kregen Neymar en Nélson Semedo het met elkaar aan de stok. Dergelijke akkefietjes komen al jaren niet meer voor bij Barcelona, waar het al jaren peis en vree lijkt.

"Een situatie die deel uitmaakt van een training", zo verzekerde de aanvoerder. "Het is niet gebruikelijk, nee, maar het kan gebeuren. Ik snap dat dit juist in deze weken wordt opgepikt door de media." Iniesta wil bovenal dat Neymar niet uit het Camp Nou vertrekt. "Hij is een van de beste voetballers van de wereld en hij geeft ons veel. Hopelijk speelt hij nog jarenlang voor Barcelona. Dat is mijn enige wens. Ik denk niet dat tweehonderd of driehonderd miljoen euro voordeliger voor het elftal is dan de aanwezigheid van Neymar. In mijn team wil ik de beste voetballers en dat is hij."

Luis Suárez kwam was pessimistischer over op de media in Miami. "Wat hij ook doet, hij zal onze waardering niet verliezen. We begrijpen zijn situatie. We willen dat hij blijft. Hij is een van de beste drie voetballers van de wereld. Het zou jammer zijn als hij hier niet doorgaat. Maar hoofdzakelijk wil ik het beste voor Neymar, dat hij gelukkig en blij is." Net als Iniesta wil ook de Uruguayaan dat het circus rondom de zwijgende Neymar ophoudt. "Hoe sneller er duidelijkheid is, hoe beter. Voor ons en voor Neymar. Maar hij zal zijn beweegredenen wel uitleggen. Als ploeggenoten moeten we zijn beslissing respecteren."