Younes wil naar het WK: ‘Een goed seizoen met Ajax is belangrijk’

Amin Younes speelde vorig seizoen uitstekend bij Ajax en bereikte met zijn ploeg de finale van de Europa League. Zijn goede spel bleef ook de Duitse bondscoach Joachim niet onopgemerkt en de linksbuiten werd opgenomen in de selectie voor de Confederations Cup. Veel kwam Younes niet in actie in Rusland, maar hij kan terugkijken op een mooi toernooi dat hij ook nog eens wist te winnen met Duitsland. Younes heeft mogen ruiken aan het grote werk en wil nu meer.

“Mijn doel is om erbij te zijn op het WK van 2018”, zegt de Ajax-aanvaller op de website van de FIFA. “Er is nog een jaar te gaan en alle spelers die erbij waren op de Confederations Cup, willen er ook op het feestje bij zijn. We moeten een goed seizoen draaien als we in aanmerking willen komen. Daarom hoop ik dat ik een goed seizoen speel bij Ajax en terugkeer in de nationale ploeg. Ik ga er alles aan doen.”

Löw liet de grote sterren van Duitsland buiten de selectie voor de Confederations Cup en daarom kreeg Younes een kans om zich te laten zien. In een paar weken tijd leerde hij veel van de bondscoach. “Hij heeft ons laten zien dat iedere speler belangrijk is voor het team, of je eerste keus bent of niet. Hij benadrukte dat ook al we allemaal erg jong zijn, we toch veel grote wedstrijden hebben gespeeld zoals finales in de Europa League of Champions League. Je moet niet vergeten dat jongens als Julian Draxler en Joshua Kimmich al veel ervaring hebben. Hij vroeg ons om de tegenstander te respecteren, zonder ontzag te hebben.”