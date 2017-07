‘Het wordt tijd dat Neymar zegt wat hij wil, want ik kan niet voor hem praten’

De voetbalwereld is al weken in de ban van een mogelijke transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. De kranten staan vol van een mogelijke overstap en iedereen heeft er een mening over. Neymar zelf zwijgt al weken en schept op die manier een hoop onduidelijkheid. Carles Puyol, jarenlang aanvoerder van Barcelona, vindt dat het tijd is dat de Braziliaan zijn zegje doet.

Neymar wordt al geruime tijd gelinkt aan PSG, dat 222 miljoen euro op tafel zou willen leggen. Diverse media meldden al dat de Braziliaan akkoord zou zijn over een contract ter waarde van honderdvijftig miljoen euro. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren met Neymar”, zegt Puyol tegen Marca. “Hij moet zijn mond opendoen en zeggen wat hij wil, want ik kan niet voor hem praten. Hij moet een besluit nemen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de club, dus ik weet niet of er al een besluit is genomen over wat er gaat gebeuren.”

In Parijs zou een vijfjarig contract klaarliggen voor de Braziliaan. Een van de redenen voor een vertrek zou zijn dat hij een leider zou kunnen worden bij PSG, terwijl hij in Camp Nou in de schaduw staat van Lionel Messi. “Ik weet niet of hij ervan droomt om weg te gaan, maar het is tegenwoordig moeilijker voor een speler om zijn gehele loopbaan bij een club te blijven. Het voetbal is aan het veranderen, ook al zijn er uitzonderingen zoals Messi, Sergio Busquets en Andrés Iniesta.”