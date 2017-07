Chinees reisbureau hint naar transfer Neymar na afgezegde meet-and-greet

Neymar wordt sinds vorige week in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona en een transfer van de Braziliaan zou nu daadwerkelijk op komst zijn. Nadat L'Équipe donderdag al meldde dat de 25-jarige flankspeler een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Paris Saint-Germain, claimt het Chinese reisbureau Ctrip nu dat Neymar een meet-and-great in het Oost-Aziatische land heeft afgezegd omdat hij op het punt zou staan een transfer te maken.

Neymar sloot met het reisbureau de contractuele verplichting om zich op 31 juli te laten zien in Shanghai voor een ontmoeting met lokale fans, maar die afspraak is nu geannuleerd. "Tot onze grote spijt moeten we bekendmaken dat de meeting met de fans geen doorgang zal vinden. Meneer Neymar en zijn team zijn op dit moment druk met allerlei transferperikelen, waardoor ze niet in staat zijn op tijd te arriveren voor de meeting. Daarom hebben we besloten die te cancelen", laat Ctrip weten via social media.

PSG zou inmiddels dicht bij de komst van Neymar zijn. De Franse topclub zou zelf al een akkoord hebben bereikt met de linksbuiten. "Alles is rond, of nagenoeg rond, om de transfer van de eeuw definitief te maken", schreef L’Équipe donderdag. Neymar kan voor vijf seizoenen tekenen bij PSG en zal dertig miljoen euro per jaar gaan opstrijken, naast tekengeld en allerlei premies.