De Ligt ongevoelig voor Balotelli-fratsen: ‘Dat is aan de scheids’

Matthijs de Ligt stond woensdagavond in de confrontatie met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League (1-1) tegenover Mario Balotelli. De spits gooide tijdens het treffen een schoen naar de scheidsrechter en kegelde Donny van de Beek onderuit, waar de Italiaan een gele kaart voor kreeg. De Ligt zegt echter niets van zijn rare fratsen te hebben aangetrokken.

"Ik ben er niet zo mee bezig", zegt De Ligt in gesprek metTelesport TV. "Wat hij doet, is de tegenstander irriteren. De kunst is om daar niet in mee te gaan en je eigen spel te spelen. Ik heb er niet op gelet of hij nu een schoen naar de scheids gooide of Donny keihard onderuit haalde. Dat is aan de scheids, ik heb me er niet op gefocust."

De Ligt geeft aan te genieten van de confrontaties met aanvallers van het kaliber Balotelli, zeker tegen spitsen die al wat meer ervaren zijn: "Je ziet toch wel dat Balotelli een spits is die het elke verdediger lastig kan maken. Voor mij is het mooi om tegen dat soort spitsen te spelen, voor Davinson Sánchez idem dito. Buiten de goal om hebben we ons prima staande gehouden tegen hem."