Van Dijk wekt irritatie: ‘Hij moet zijn contract bij Southampton respecteren’

Virgil van Dijk staat tot medio 2022 onder contract bij Southampton, maar de Oranje-international hoopt zelf vurig op een transfer naar Liverpool. Van Dijk gaf onlangs bij Southampton aan dat hij hoe dan ook wil vertrekken, waarna manager Mauricio Pellegrino hem uit de selectie zette en hem niet meenam op trainingskamp. Nigel Adkins, eerder manager van the Saints, eist dat Van Dijk minder stampij maakt.

"Hij moet respect hebben voor Southampton, hij moet bij de training aanwezig zijn en goed trainen", aldus Adkins tegenover Sky Sports. "Hij moet zijn contract respecteren en als dingen moet worden geregeld, doe het dan intern en achter de schermen. Als Van Dijk gaat, dan zal Southampton ongetwijfeld de vraagprijs ontvangen, wat erg hoog lijkt momenteel."

"We leven momenteel in een tijd binnen de voetballerij waarbij het te makkelijk is voor een speler om te zeggen: 'Ik ben ongelukkig', terwijl de speler niet ongelukkig was toen hij een contract bij de club ondertekende niet zo lang geleden", vervolgt Adkins zijn relaas over Van Dijk. "Een speler en zijn vertegenwoordigers willen simpelweg altijd het onderste uit de kan halen en de beste deal mogelijk bewerkstelligen."