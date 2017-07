Conte bijt van zich af: ‘Er is een groot verschil tussen beide spelers’

Nathaniel Chalobah gold jarenlang als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Chelsea, maar de 22-jarige middenvelder besloot Stamford Bridge deze maand definitief te verlaten. Hij tekende een contract bij Watford, vlak voordat Chelsea Tiemoué Bakayoko voor een bedrag van 45 miljoen euro oppikte bij AS Monaco. Het leverden de nodige gefronste wenkbrauwen op in West-Londen, maar Antonio Conte verdedigt het beleid van de club.

"Ik denk eerlijk gezegd dat er op dit moment een groot verschil is tussen beide spelers", vertelt de manager van the Blues in een interview met The Times. "Je hebt het over een speler die meer dan honderd wedstrijden heeft gespeeld voor Monaco. Hij heeft in de Champions League gespeeld en heeft dat met grote regelmaat gedaan. Probeer het verschil te begrijpen voordat je oordeelt. Mensen die dat doen begrijpen het verschil niet."

Chalobah doorliep nagenoeg de gehele jeugdopleiding van Chelsea en kwam uit voor de diverse vertegenwoordigende elftallen van Engeland. Het afgelopen seizoen maakte Conte echter slechts in tien competitiewedstrijden gebruik van de middenvelder, waarvan negenmaal als invaller. Watford telde uiteindelijk 5,7 miljoen euro neer om de jeugdinternational deze maand naar Vicarage Road te halen.