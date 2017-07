Negenjarige Kluivert tekent als jongste Europese sporter bij Nike

Shane Kluivert heeft zich woensdag voor vijf jaar aan Nike verbonden, zo weet De Telegraaf te melden. De negenjarige zoon van Patrick en Rosanna Kluivert wordt daarmee de jongste Europese sporter met een kledingcontract.

Kluivert wordt door het Amerikaanse kledingmerk omschreven als een young athlete en heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat vergelijkbaar is met de overeenkomsten die zestien-, zeventien- en achttienjarige voetballers doorgaans in Nederland voorgeschoteld krijgen. Het negenjarige broertje van Ajacied Justin Kluivert voetbalt momenteel in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, de club waar zijn vader tot voor kort werkzaam was al technisch directeur.

Nike zal hem echter vooral vanwege zijn aanwezigheid op social media hebben vastgelegd: Shane Kluivert heeft een Instagram-account met ruim honderdduizend volgers en ook een eigen kookshow op YouTube. “Ik ben hier ongelooflijk trots op en blij mee”, laat hij weten na zijn contractondertekening.