Fatih Terim geen bondscoach meer na vechtpartij met restauranteigenaar

Fatih Terim is geen bondscoach meer van de nationale ploeg van Turkije. De 63-jarige oefenmeester is woensdag in goed overleg met de Turkse bond opgestapt, twee weken nadat de coach op beeld was vastgelegd terwijl hij aan het vechten was met onder anderen een restauranteigenaar. Terim en zijn schoonzonen zouden bij de vechtpartij vijf mensen hebben verwond.

"Meerdere gevallen van non-voetbal kwesties, die door verschillende mensen en de media meerdere keren worden benoemd, worden continu aangehaald om de Turkse voetbalbond en de Turkse bondscoach Fatih Terim in diskrediet te brengen en onderuit te halen", zo begint het officiële statement van de bond over de ex-coach van onder meer Fiorentina, AC Milan en Galatasaray.

"De partijen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben besloten dat de volgende stap zou zijn om in gezonde harmonie afscheid van elkaar te nemen. We willen onze dank uitspreken naar Terim, die met zijn successen met de nationale ploeg en met meerdere clubs in de wereld van ongelooflijke dienst was voor het Turkse voetbal. We wensen hem succes en het allerbeste toe in zijn volgende stap."

Terim speelde als voetballer tussen 1975 en 1984 bij de nationale ploeg, waarvan de laatste jaren als aanvoerder. Met het opstappen stopt de derde periode van Terim bij Turkije als bondscoach. Tussen 1993 en 1996 en van 2005 tot 2009 was de flamboyante oefenmeester al coach van het land. In 2013 begon zijn derde periode als bondscoach en het land plaatste zich onder meer voor het EK van 2016 in Frankrijk, waar het in de groepsfase werd uitgeschakeld,