‘Van Dijk voor het einde van transferzomer speler van Liverpool’

Virgil van Dijk staat tot medio 2022 onder contract bij Southampton, maar volgens Sky Sports komt daar nog voor het einde van de huidige transferzomer verandering in. ‘Een bron uit de kringen van Van Dijk’ verwacht dat de Oranje-international nog deze zomer naar Liverpool verhuist. De verdediger hoopt zelf vurig op een transfer naar the Reds.

Van Dijk gaf onlangs bij Southampton aan dat hij hoe dan ook wil vertrekken. Manager Mauricio Pellegrino zette hem daarop uit de selectie en laat hem individueel trainen. De mandekker is door de trainer ook niet meegenomen op trainingskamp naar Frankrijk. Toch is het geen uitgemaakte zaak dat Van Dijk volgend seizoen voor Liverpool speelt. Eerder meldde Southampton al stellig dat de ex-speler van FC Groningen en Celtic deze transferperiode niet verkocht wordt.

Liverpool was vlak na het einde van vorig seizoen druk bezig om Van Dijk in te lijven, maar werd toen teruggefloten door Southampton. Zij zouden de speler achter de rug om van the Saints hebben benaderd en dat is niet volgens de regels. Eerder deze week werd bekend dat de interesse van de club van manager Jürgen Klopp er nog altijd is, maar dat Liverpool de onderhandelingen alleen op wil starten als Southampton eventuele aanbiedingen voor Van Dijk ook daadwerkelijk overweegt.