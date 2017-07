‘Coutinho bereikt persoonlijk akkoord met Barcelona’

Philippe Coutinho heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Barcelona. Dat meldt RAC1 dinsdagavond. Het is geen geheim meer dat de Catalanen zich graag willen versterken met de Braziliaan, maar het is de vraag of Liverpool wil meewerken aan een vertrek. Zelf zou de international er dus al uit zijn en zijn zinnen gezet hebben op een vertrek naar Camp Nou.

Manager Jürgen Klopp meldde onlangs nog dat Liverpool Coutinho niet zal laten gaan, maar daar heeft Barcelona geen boodschap aan. Sport schreef dinsdagochtend nog dat Barcelona ‘het laatste offensief’ gelanceerd had om Coutinho binnen te halen. Een delegatie van de Spaanse grootmacht is naar Engeland gereisd voor gesprekken met Liverpool. Hoewel the Reds publiekelijk hebben aangegeven dat Coutinho niet vertrekt, zou Barcelona in de veronderstelling zijn dat de Braziliaanse spelmaker wel degelijk haalbaar is.

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen euro overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Barcelona zou zo’n 75 miljoen euro overhebben voor Coutinho, al is een officieel bod vooralsnog uitgebleven. Liverpool zet in op honderd miljoen euro en dat bedrag vindt Barcelona 'exorbitant'.