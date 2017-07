Depay sluit terugkeer uit: 'Ik hoef nu niet na te denken over zo'n stap'

De kans lijkt klein dat Memphis Depay in de toekomst zal terugkeren bij Manchester United. De 23-jarige Oranje-international werd in januari door de Engelse grootmacht verkocht aan Olympique Lyon en sluit een terugkeer op Old Trafford uit.

United wist naar verluidt een clausule te bedingen in de overeenkomst die het sloot met Lyon welke het mogelijk maakt Depay in de toekomst voor 35 miljoen euro terug te halen naar het eiland. "Ik denk eerlijk gezegd niet aan een terugkeer", zegt hij dinsdag echter desgevraagd aan Tuttomercatoweb. Depay werd in de zomer van 2015 voor een bedrag van 34 miljoen euro door United opgepikt bij PSV, maar de vleugelaanvaller wist in Engeland niet aan de hoge verwachtingen te voldoen. Een transfer naar Frankrijk volgde afgelopen winter. "Ik ben volledig gefocust op Lyon. Ik ben zeer gelukkig met mijn keuze. Ik hoef nu niet na te denken over zo'n stap."

Depay hoopt volgend jaar met het Nederlands elftal te schitteren op het WK in Rusland. Oranje staat momenteel op een derde plaats in zijn kwalificatiegroep, maar de flankspeler heeft de hoop nog altijd niet opgegeven. "Het zal niet eenvoudig worden, maar we zullen er hoe dan ook voor gaan. Het zou een prestatie van formaat zijn als we ons plaatsen. We zullen er alles aan doen het WK te halen."