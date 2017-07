‘Het heeft te maken met de Belgische competitie dat ik niet bij Oranje zit’

Ondanks het feit dat Ruud Vormer de afgelopen drie seizoenen een waardevolle pion was op het middenveld van Club Brugge, werd hij nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 29-jarige Vormer sprak in de media regelmatig zijn verwondering uit over het uitblijven van een uitnodiging en lijkt zich inmiddels neergelegd te hebben bij de situatie.

"Dat hoeft ook niet. Wat moet ik nu nog meer doen om daar te komen?", vraagt de ex-speler van onder meer Roda JC Kerkrade en Feyenoord zich hardop af in gesprek met Het Nieuwsblad. "Het heeft zeker iets te maken met onze competitie. In Nederland is men erg chauvinistisch, ook al heeft België Nederland zeker bijgehaald."

Vormer is evenwel realistisch en beseft dat de concurrentie op het middenveld van het Nederlands elftal niet mals is. "De namen bij Oranje zijn niet de minste: Wesley Sneijder, Davy Klaassen, Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman”, somt hij op. "Eerlijk: om gewoon de selectie te gaan vullen, daar zit ik niet echt op te wachten. Alles gaat goed zoals het nu is. Club Brugge is mijn enige focus."