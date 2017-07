Chelsea bij debuut Morata gevloerd door vroege goals Bayern München

Bayern München heeft dinsdagmiddag op eenvoudige wijze Chelsea opzijgezet in het oefenduel in het kader van de International Champions Cup. De Duitsers waren een klasse beter dan de Engelse landskampioen, hoewel het resultaat wellicht anders doet vermoeden: 2-3. De ploeg van Carlo Ancelotti was mede dankzij twee vroege goals echter verreweg de sterkste.

Bayern begon voortvarend aan het duel en na zes minuten keken the Blues al tegen een achterstand aan. Rafinha besloot vanuit een moeilijke positie verrassend op doel te schieten. Het afstandsschot van de Braziliaan was allesbehalve hard, maar de geplaatste bal verschalkte, met behulp van de paal, toch Thibaut Courtois. Vier minuten later was het al 0-2: Thomas Müller scoorde met een volley na goed voorbereidend werk van Franck Ribéry.

Tien minuten gespeeld en FC Bayern München heeft er al twee in liggen tegen Chelsea Football Club! 💪 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 25 juli 2017

Der Rekordmeister kende geen genade en na bijna een halfuur spelen leek de wedstrijd beslist. Müller dribbelde vanaf de middenlijn richting doel en vanaf 25 meter krulde de Duitser het leer langs de Belgische sluitpost. Chelsea maakte in de eerste helft allesbehalve een goede indruk. Vlak voor het rustsignaal zorgde Marcos Alonso nog voor een schappelijke tussenstand, door de bal hard achter Tom Starke te deponeren.

Na de rust was het wederom Bayern dat de klok sloeg, met goede mogelijkheden voor James Rodríguez. De Colombiaan kon echter geen doel treffen, mede door knap keeperswerk van Courtois. Na ruim een uur spelen maakte Álvaro Morata zijn officieuze debuut voor Chelsea. De Spanjaard zag Michy Batshuayi vijf minuten voor tijd nog de 2-3 maken, maar Bayern was na negentig minuten de terechte winnaar.