Verbazing bij Bayern: 'Als ik zo veel geld uitgeef, doe ik mijn werk niet goed’

Neymar wordt al dagenlang hevig gelinkt aan een transfer naar Paris Saint-Germain voor een recordbedrag van 222 miljoen euro. Les Parisiens zouden bereid zijn de ontsnappingsclausule van de Braziliaan bij Barcelona te activeren. Uli Hoeness, voorzitter van Bayern München, kan niet geloven dat er tegenwoordig zulke hoge bedragen worden gespendeerd op de transfermarkt.

Hoeness reageerde tijdens een persconferentie in Singapore, waar Bayern tegen Chelsea oefent in het kader van de International Champions Cup, op de geruchten omtrent Neymar. "Ik vind het eerder een teken van zwakte", zei Hoeness. "Als ik zo veel geld moet besteden om niets te bereiken, vind ik dat een teken dat ik mijn werk niet zo goed heb gedaan. Daarom ben ik daar niet zo in geïnteresseerd."

Der Rekordmeister heeft deze zomer met onder meer Corentin Tolisso, Sergne Gnabry en James Rodríguez al aardig wat miljoenen uitgegeven, maar Hoeness stelt dat de koopdrang bij de Duitse topclub in schril contrast staat met dat van andere clubs: "Niet de allerduurste transfer is de beste, maar degene die je het meest oplevert. Ik denk dat we daarom onze eigen weg moeten vinden in dit zwembad vol haaien met bedragen van 100 en 200 miljoen euro."